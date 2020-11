Tilbage fra ferie: Macron på Snapchat, mundbind til 6-årige elever, debat om terror og ceremoni for myrdet lærer på samme dag

Da de franske børn åbnede deres mobiltelefoner mandag morgen, tonede TikTok, YouTube og de andre medier frem som sædvanligt, og vennerne meldte sig på Snapchat på første skoledag efter efterårsferien.

Pludselig dukkede et uventet ansigt op på Snapchat og Instagram, nemlig præsident Emmanuel Macron, som på baggrund af mordet på læreren Samuel Paty 18. oktober uden for en skole nær Paris henvendte sig direkte til eleverne.

»De seneste to uger har været et hårdt slag for os alle … Vi er chokerede over det, der er sket. Tal med hinanden om det. Tal med jeres lærere om det«, lød det blandt andet fra præsidenten ved begyndelsen af en skoledag, som mange af de 12 millioner franske skoleelever ikke vil glemme foreløbig.