Biden og Trump kaster sig over afgørende svingstat i slutspurt: Men borgmester trækker spændingen

Tirsdag 3. november er der præsidentvalg i USA. Men det betyder ikke, at valget er afgjort, når klokken slår midnat.

Jim Keeney, der er borgmester i Philidelphia, som ligger i en af de mest afgørende svingstater, Pennsylvania, har nu advaret byens borgere om, at optællingen af brevstemmer »nemt kan komme til at tage flere dage« efter valgdagen. Det skriver New York Times.

Det kan komme til at betyde to ting. For det første udskyder det muligheden for at afgøre, hvem der er den egentlige vinder af præsidentvalget.