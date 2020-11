Mette Frederiksen kalder angreb i Østrig forfærdeligt

Blandt andre Danmark, Frankrig og Tyskland har mandag aften sendt støtte og sympati til Østrig, efter hovedstaden, Wien, har oplevet angreb, der ifølge indenrigsminister Karl Nehammer er terror.

I et tweet kalder statsminister Mette Frederiksen (S) angrebet forfærdeligt:

- Forfærdeligt angreb i Wien her til aften. Mine tanker går til ofrene, deres familier og hele det østrigske folk.

- Danmark står skulder ved skulder med Østrig i denne svære tid, hedder det i tweetet, der er udsendt fra statsministeriets officielle Twitter-konto.

Den danske udenrigsminister, Jeppe Kofod (S), kalder angrebet i Wien for tragisk. På Twitter skriver Jeppe Kofod, at "plagen fra terrorismen må stoppe".

- Vi må og vil stå sammen i solidaritet og sympati med ofrene, deres familier og hele den østrigske befolkning, skriver han.

Der er meldinger om skyderier seks forskellige steder i Wien. Ifølge tv-stationen ÖRF er flere mennesker dræbt.

Fra den tyske regering er også kommet en melding.

- Vi må ikke give efter for hadet, lyder det ifølge nyhedsbureauet AFP.

På Twitter skriver den franske præsident, Emmanuel Macron, at han deler østrigernes chok.

- Vores fjender har brug for at vide, hvem de har med at gøre. Vi giver ikke efter for noget, skriver han.

EU-præsident Charles Michel kalder ifølge AFP angrebet for "kujonagtigt".

- Europa fordømmer denne kujonagtige gerning, der udøver vold på liv og menneskelige værdier.

ritzau