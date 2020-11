Få overblikket over magten i USA: Hvad kan præsidenten - og hvad kan han ikke?

Efter sejren over kolonimagten England i 1783 udarbejdede de såkaldte forfatningsfædre i 1787 en forfatning for den nye selvstændige stat. Forfatningen fastslog, at USA var et demokrati i form af en republik med en præsident i spidsen. Men for at undgå en overdreven koncentration af magten hos præsidenten delte de magten mellem forskellige institutioner. Der foregår en nærmest permanent magtkamp om magtbeføjelser mellem parlamentets to kamre, Senatet og Repræsentanternes Hus, og præsidentembedet.