»Den form for skrigeri var ikke normal. Det var så tydeligt, at hun havde set noget virkelig forfærdeligt«

En kommunalarbejder går og fejer de visne blade sammen foran Ruprecht-kirken i Wien. Under bladene dukker en cirkel og et ottetal op, som politiets teknikere blot et døgns tid tidligere har spraymalet med neongrøn farve på brostenene. Måske var det et patronhylster, der landede der? Måske terroristens machete?

I hvert fald var det lige her, mellem kirken og Restaurant Salzamt, at 20-årige KF blev fældet af politiets kugler. Ud over macheten havde han en pistol og et kalasjnikov-automatgevær, som han lige havde myrdet fire mennesker og såret adskillige andre med. En af de dræbte var en 24-årig tysk kvinde, der havde et studenterjob som tjener her på Salzamt.

På trappestenen ind til restauranten ligger en buket gule roser ved siden af et lys. Der ligger også rester af kattegrus, men det har ikke suget alt blodet op. Noget er tværet ud på muren. Borde og stole foran Salzamt og Morgans Bar på det modsatte hjørne ligger eller står hulter til bulter. På et bord står en urørt tallerken med tomatsuppe. En champagneflaske stikker op af en køler. Halvt tømte ølglas. Der er to skudhuller i et af restaurantens vinduer, afmærket med orange spraymaling.