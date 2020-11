Donald Trump er parat til at tage USA's demokrati som gidsel

Stemmeoptællingen efter det amerikanske præsidentvalg var stadig i gang, da Donald Trump kastede den bombe, som mange havde frygtet, og som udstillede, hvor langt han er villig til at gå for at bevare magten. For hvad han truede med, var i bund og grund at udløse en regulær forfatningskrise.

Truslen kom sågar fra amerikansk demokratis ypperste talerstol, Det Hvide Hus, da præsidenten tidligt onsdag erklærede sig som vinder af tirsdagens præsidentvalg, selv om stemmeoptællingen på det tidspunkt stadig var i gang. Han kom også med udokumenterede påstande om valgsvindel og krævede optællingen af brevstemmer stoppet.

Og for nu at sikre sig, at budskabet også blev hørt i et USA, der allerede er spændt af raceuro og politisk polarisering, fortsatte han på Twitter med at tale om valgsvindel, alt imens det sociale medie forsynede anklagerne med små advarselsmærkater om, at tweetet »kan være vildledende«.