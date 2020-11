Trump har ikke vist sig i næsten et døgn: Præsidenten sender sin personlige advokat, sin søn og svigerdatter for at forhindre tab i vigtig svingstat med brug af velkendt manøvre

»Tror I vi er dumme? Tror I, vi er fjolser?«

Præsidentens personlige advokat Rudy Giuliani stod sammen med præsidentens søn Eric Trump og svigerdatteren og rådgiveren Lara Trump i spidsen for et pressemøde onsdag eftermiddag i den vigtige svingstat Pennsylvania.

I en aggressiv taktik dagen efter valgnatten i USA, hvor man stadig venter på et resultat, anklagede de – uden beviser – demokraterne for at snyde med stemmerne i den vigtige rustbæltestat. De påstod også – uden beviser ligesom præsidenten har gjort på Twitter – at præsident Trump allerede havde vundet Pennsylvania.