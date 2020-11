Hvem vinder? Hvilke stater mangler at blive optalt? Hvornår sker det?

I Georgia er der 16 valgmænd i spil.

Onsdag aften, amerikansk tid, manglede der at blive optalt under 100.000 stemmer, sagde Georgias Secretary of State, den politisk valgte leder, der blandt andet er ansvarlig for valg, Brad Raffensperger i følge AP, der også kunne fortælle at Raffensperger har opfordret til, at alle stemmerne tælles onsdag nat (torsdag formiddag, dansk tid).

Resultatet er tæt mellem de to kandidater, hvilket er overrasket, for Georgia har ikke støttet en demokratisk præsident siden Clinton i 1992.