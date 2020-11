Brexit: Nu skal Boris Johnson gøre det, han virkelig ikke bryder sig om: Han skal give sig

Inden lørdagen væltede i europæisk begejstring over Joe Bidens endelige sejr over Donald Trump og udsigten til igen at få en amerikansk præsident, der taler samme politiske sprog som de fleste europæere, var der lyd igennem mellem Bruxelles og London. Mellem kommissionsformand Ursula von der Leyen og premierminister Boris Johnson. Sikkert med et par ord om valget af Biden, men nok så vigtigt også ord om det andet store B, Brexit, som nu går ind i sin afgørende uge.

Jo, jo, det er sagt før uden resultat, for der har været mange afgørende uger i skilsmissen mellem EU og Storbritannien, der nu er på sit femte år. Det var uendeligt svært at blive skilt og få begyndt bodelingen, det tog over tre et halvt år, nu er det det fremtidige samkvem, der skal på plads. Og som flere ved, er det sidste sjældent lettere end det første.

Forløbet frem mod en eventuel handelsaftale mellem de to, der engang var så tæt, har været fuld fart frem, hård opbremsning, let gassen op og så igen fuld fart frem. Og endnu en hård opbremsning. Men det er nu, der skal gasses op, hvis man ikke skal ende uden en aftale 31. december, hvor briterne endegyldigt forlader EU. Det er den kommende uge – plus/minus dage – der er afgørende, som EU’s chefforhandler, Michel Barnier, sagde til EU’s ambassadører onsdag i sidste uge. Han sagde også, at det ser svært ud, men at han og hans folk fortsætter, og søndag tog de til London for at forhandle videre med den britiske chefforhandler, David Frost, og hans folk.