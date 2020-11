Fratrådt præsident er anklaget for krigsforbrydelser og skal nu i retten

Kosovos tidligere præsident, som trådte tilbage i torsdags, fremstilles mandag for første gang ved en international særdomstol i Haag, hvor han er tiltalt for krigsforbrydelser, har domstolen meddelt.

Den 52-årige Hashim Thaci var guerillaleder under Kosovos uafhængighedskrig mod Serbien i slutningen af 1990’erne. Han gjorde politisk karriere efter krigen, der kostede over 10.000 mennesker livet.

En international anklager har tiltalt Hashim Thaci for forbrydelser mod menneskeheden og krigsforbrydelser, fordi han stod i spidsen for militsfolk fra Kosovos Befrielseshær, UCK, der beskyldes for ulovligt at have fængslet, mishandlet og myrdet modstandere og personer, som de mistænkte for at være forrædere. Flere andre tidligere UCK-ledere er også tiltalt i sagen.