Kina ruster sig til det store opgør med USA uanset Bidens sejr

Mens der spores et lettelsens suk i Danmark og mange andre europæiske lande, medfører valget af Joe Biden til ny amerikansk præsident en noget mere afdæmpet reaktion i Beijing.

»Kina har anlagt et meget realistisk perspektiv, hvor opfattelsen er, at det ikke er så afgørende, hvem der sidder i Det Hvide Hus, fordi USA uanset navnet på præsidenten i de kommende år vil forsøge at inddæmme Kina«, siger Tong Zhao, der er tilknyttet Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy i Beijing og er en af de mest ansete politiske iagttagere i Kina.

Under Donald Trump faldt forholdet mellem USA og Kina til det laveste punkt i årtier, hvor Trump efter beskyldninger om unfair konkurrence og kinesisk afpresning af amerikanske virksomheder indledte en handelskrig, som stadig står på.