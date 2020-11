Boris Johnsons kontroversielle lov lider nederlag i Overhuset

Et overvældende flertal i Storbritanniens House of Lords, Overhuset, forsøgte sent mandag aften at bremse den britiske regerings ønske om at kunne bryde med udtrædelsesaftalen med EU.

433 mod 165 stemte således for at pille de mest kontroversielle dele ud af en lov, som Boris Johnsons regering har erkendt vil bryde med international ret. Regeringen har forsvaret sig med, at overtrædelsen kun vil være meget »begrænset og specifik«, men det har ikke formildet kritikere ude og hjemme.

Trods det overvældende flertal mod loven i Overhuset, trak debatten ud i timevis, da så mange medlemmer ville give udtryk for primært deres vrede og modvilje.