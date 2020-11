Trump udfordrer valgresultatet med søgsmål, som jurister siger reelt skal undergrave Biden og demokratiet

USA’s afgående præsident, Donald Trump, og Det Republikanske Parti er i gang med en salve af søgsmål mod valgoptællingen i Pennsylvania og andre svingstater, mens Trump gør klar til at tage på en kampagnetur rundt i landet med sin uunderbyggede påstand om, at valget er blevet stjålet fra ham.

To store advokatkontorer, Jones Day og Porter Wright Morris & Arthur, har tilsammen anlagt mindst fire sager alene i Pennsylvania, skriver avisen The New York Times.

Seneste søgsmål blev anlagt mandag med en påstand om, at brevafstemningen skabte et tosporet valgsystem i strid med forfatningen. Trump-lejren påstod, at valget i to demokratiske byområder omkring Philadelphia og Pittsburgh var uigennemsigtig og uverificerbar, og at der var »uregelmæssigheder« over hele staten.