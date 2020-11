EU's historiske genopretningspakke er en realitet. Hvis Viktor Orban vil

Én for én er de faldet på plads, brikkerne i det store puslespil, der udgør EU’s budgetramme for de kommende syv år, og tirsdag eftermiddag blev puslespillet lagt næsten færdigt.

EU’s beslutningsprocesser er lange og mange, og den næstsidste, den såkaldte trilog, bestående af EU-Parlamentet, Kommissionen og Ministerrådet, sagde tirsdag ja til et kompromis. Det tog sin tid, for der var store uenigheder, og de handlede ikke bare om penge, de handlede i høj grad lige så meget om principper. Og her trak parlamentet et langt strå allerede i sidste uge, da en tilsvarende trilog enedes om at skabe nye regler, en retsstats-mekanisme, som økonomisk kan straffe de EU-lande, der overtræder de demokratiske grundprincipper i Unionen.

Med den knast fjernet var vejen banet for et kompromis, der endte med flere penge til budgettet, særligt rettet mod EU-programmer inden for klima, forskning og uddannelse. Parlamentet havde krævet 290 milliarder kroner ekstra i det 8.000 milliarder store budget, men fik kun 119 milliarder kroner.