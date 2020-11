Palæstinensernes fredsforhandler er død: Saeb Erekat overlevede ikke covid-19

Saeb Erekat, palæstinensernes diplomat nummer ét, nåede aldrig at se frugten af sit vedholdende arbejde for fred mellem sit palæstinensiske folk og Israel. Men det er og var ikke hans skyld, at freden er trukket ud. Han var med til at indgå den senere forkætrede Oslo-aftale. Og han var loyal overfor aftalen længe efter, at nye israelske regeringer under Benjamin Netanyahu lagde aftalen for had og gjorde Oslo til et israelsk skældsord.

Yassir Arafat var palæstinensernes ikoniske landsfader indtil sin død i 2004. Mahmoud Abbas har siden påtaget sig at udvikle og anføre det palæstinensiske selvstyre i Ramallah. Men hele vejen har Saeb Erekat været deres konkrete fredsforhandler, diplomat og statsmand, som indadtil formulerede strategier og udadtil har repræsenteret palæstinenserne i forhandlinger med Israel, i møder med arabiske og europæiske ledere og på alle internationale talerstole, der ville lytte til palæstinenserne.

Som veteran i alle forhandlinger de seneste 30 år stod Erekat både for palæstinensisk initiativ, tradition og hukommelse.