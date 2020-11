»Hvor er Nikol? Hvor er forræderen?«: Truende militært nederlag tvinger Armenien til at indgå aftale

Armeniens ministerpræsident, Nikol Pashinyan, har indvilget i at afslutte krigen i Nagorno-Karabakh og afgive omstridte territorier og bøje sig for flere andre krav. Det var Rusland, der mæglede aftalen på plads på et tidspunkt, hvor Armenien stod over for et militært nederlag.

Aftalen, der blev underskrevet af Ruslands præsident, Vladimir Putin, Aserbajdsjans præsident, Ilham Aliyev, og Nikol Pashinyan, indebærer, at Armeniens hær skal trækkes ud af regionen Nagorno-Karabakh og erstattes af en fredsbevarende styrke fra Rusland.

De stridende parter skal indstille kampene og afvente, at den fredsbevarende styrke ankommer. Tre tidligere fredsaftaler med Rusland, Frankrig og USA som mæglere er alle brudt sammen.