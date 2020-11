Højesteret signalerer, at de ikke lader sig styre af Trump

Der hersker mildt sagt en spændt politisk situation i USA, og derfor var det meget iøjnefaldende, da USA’s højesteret tirsdag under en høring om den omdiskuterede Obamacare ikke ryger med på Trumps linje. Det mener Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor ved Københavns Universitet og specialist i amerikansk forfatningsret.



Til stede ved høringen var hele dommerpanelet, men særligt den konservative højesteretspræsident, John Roberts, var skeptisk over for republikanernes argumenter under høringen. Det var Brett Kavanaugh også, en af de tre dommere, Trump har haft held til at indsætte på livstid i løbet af sine fire år.

Trump har særligt under valgkampen gentaget sine ønsker om at nedlægge sygeforsikringsloven fra 2010, fra Barack Obamas tid som præsident, men han må være blevet slemt skuffet, hvis han rent faktisk havde håbet på at få den fjernet, understreger Mette Nøhr Claushøj: