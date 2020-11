Svensk alarm: »Vi står i en vældig, vældig farlig situation«

Der har været en tilbagevendende diskussion for ikke at sige konkurrence om, hvem der har håndteret coronakrisen bedst, Danmark eller Sverige. For under to måneder siden forlød det, at den mere lempelige svenske sygdomsbekæmpelse havde vist sig at være forbløffende effektiv.

Efter de første hårde måneder havde Danmark overhalet Sverige i antallet af smittede om ugen, hvilket blandt andet blev forklaret med, at svenskerne havde haft bedre held til at sætte supersprederne ud af spillet.

Men nu lyder der anderledes dystre toner på den anden side af Øresund, hvor statsminister Stefan Löfven onsdag gjorde det krystalklart, at Sverige går mod mørkere tider – også når det gælder smittespredningen. Den er vokset fra 25 smittede først i september til nu 449 per 100.000 indbyggere.