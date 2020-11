Til jobsamtale hos Elon Musk: »Hvorfor synes du selv, du passer ind hos os?«

Lad os sige, du er tysker og sprang fra dit studie for nogle år siden. Og at du måske ikke har lavet det store siden da. Så ser du et jobopslag fra Tesla, der søger folk til en ny gigafabrik uden for Berlin. Og du tænker, at de jo laver fede elbiler, og at det vel aldrig skader at sende en ansøgning. Bare for sjov.

Derefter følger to overraskelser. Den første er, at du rent faktisk bliver kaldt til samtale. Men den næste overraskelse er vildere, meget vildere.

Da du træder ind i lokalet, sidder Elon Musk, verdens femterigeste mand, på den anden side af bordet. Tesla-chefen, der beskæftiger cirka 50.000 mennesker og pønser på at sende mennesker til Mars, er fløjet hele vejen fra Californien i sit private jetfly for at sludre med dig. Hans første spørgsmål lyder: »Hvorfor synes du selv, du passer ind hos os?«.