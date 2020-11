Den svenske læge orker næsten ikke at tænke bare en uge frem

Han kan stadigvæk huske den første nat, hvor han var på arbejde, efter corona ramte Sverige med fuld kraft i slutningen af marts. Erik Kadesjö er læge i intern medicin og arbejder på akutafdelingen på Karolinska sygehuset i Huddinge i udkanten af Stockholm.

Og den nat i marts, da de centrale sygehuse var fyldte, blev alle byens ambulancer bedt om at køre til Karolinskas to sygehuse. Alvorligt syge mennesker, som havde problemer med at trække vejret samtidig med, at der også ankom patienter med de almindelige lidelser som altid bliver kørt i ambulance.. Erik Kadesjö prøvede at sortere de coronapatienter fra, som skulle isoleres, ligesom han skulle beslutte, hvilke patienter der skulle i intensiv pleje. Han skulle også finde senge til sig, selv om der ikke var mange ledige senge.

»Det var en dystopisk følelse. Jeg var rystet, for jeg har aldrig i min karriere oplevet noget lignende. Der kom så mange, det var som et samlebånd, og det oplever man ellers aldrig, undtagen ved katastrofer«, fortæller han over telefon fra Stockholm.