15 lande underskriver verdens største frihandelsaftale

15 nationer i Asien og Stillehavsregionen - heriblandt Kina, Australien, Japan og Sydkorea - har søndag underskrevet verdens største frihandelsaftale.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Handelsaftalen, der kaldes Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), er blevet underskrevet på et virtuelt topmøde i Vietnams hovedstad, Hanoi.

Frihandelsaftalen er ifølge nyhedsbureauet AFP verdens største målt på de 15 nationers samlede bruttonationalprodukt (bnp).

Den bliver ifølge Reuters set som en stor sejr for Kina i forhold til at øge landets indflydelse i de to regioner. Kina er også en af hovedarkitekterne bag den nye aftale, der har været undervejs siden 2012.

Ifølge Reuters kan handelsaftalen være med til at cementere Kinas position som primær handelspartner med landene i Sydøstasien samt med Japan og Sydkorea.

Det vil samtidig give kineserne en bedre mulighed for at præge regionens handelsregler fremover.

Aftalen inkluderer ikke USA, der i 2017 trak sig ud af en lignende handelsaftale ved navn Trans Pacific Partnership (TPP), som var indgået med 11 andre lande i Asien og Stillehavsregionen.

Det betyder, at verdens største økonomi nu står uden for de to største handelsgrupper, der dækker den hurtigst voksende region i verden rent økonomisk.

Donald Trump har, siden han blev præsident, ført en protektionistiske handelspolitik, der er kendt under sloganet ’America first’ (USA først, red), hvor han ikke har vist den store interesse for global handel.

Det står Kina til at drage gavn af. Og ifølge Reuters åbner RCEP døren for, at kineserne hurtigt kan nedbringe landets afhængighed af markeder og teknologi uden for Asien.

RCEP inkluderer de ti lande, der udgør Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean), Kina, Japan, Sydkorea, Australien og New Zealand.

Aftalen har som mål at sænke toldafgifterne landene imellem på en lang række områder over de kommende år.

ritzau