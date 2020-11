Vindere og tabere bytter plads: Efter et kvart århundrede vender aserbajdsjanerne hjem

De biler, lastbiler og varevogne, der skabte trafikalt kaos på bjergvejene lørdag nat, var proppet med alle de ejendele, som de flygtende armeniere kunne have med sig: Polstrede møbler, husdyr, glasdøre. Mange af dem stak deres huse i brand, da de tog af sted, så flugten var indhyllet i en ildelugtende røg og oplyst af det orange skær fra flammerne.

Tæt ved nogle af de brændende hus stod ældre ruiner: resterne af de hjem, der blev forladt for et kvart århundrede siden, da aserbajdsjanere flygtede, og armeniere rykkede ind.

I de sydkaukasiske bjerge her på grænsen mellem Europa og Asien var denne weekend et vendepunkt i den årtier lange konflikt mellem Armenien og Aserbajdsjan om et isoleret område, som begge parter mener at have krav på. Tilbage i 1990’erne var det aserbajdsjanere, der blev tvunget på flugt. Nu er det armenierne, der flygter.