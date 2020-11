Iran er rykket tættere på at kunne udvikle atomvåben under Donald Trump

Donald Trump gik i 2016 til valg på at ville opsige den internationale atomaftale med Iran og gennemtvinge én, der var meget bedre til at forhindre Iran i at udvikle atomvåben.

På vej ud af Det Hvide Hus har Donald Trump ikke leveret, hvad han lovede. Nærmere tværtimod. Der er ingen ny aftale, og Iran er igen begyndt at berige uran. Landet er stadig langt fra at have så store lagre, som man havde, før atomaftalen trådte i kraft i 2015, og styret fastholder, at de ikke søger at udvikle atomvåben, men deres muligheder vokser igen. De ville ifølge internationale vurderinger teoretisk kunne producere en bombe sidst på foråret.

»Det ser værre ud nu, end det gjorde for fire år siden. Iran er nærmere en bombe nu, end de var dengang«, siger Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i USA’s udenrigspolitik.