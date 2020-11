Orban udråber gerne sig selv om vinder. Også når han taber

Bruxelles 21. juli i år: Vel var han træt, Ungarns premierminister Viktor Orban, men han var også svært sejrssikker den tidlige morgen, hvor han efter fem dages heftige budgetforhandlinger i EU mødte den lokale presse sammen med Polens regeringschef, Mateusz Morawiecki.

»Vi fik ikke bare en god pose penge med os, vi forsvarede også vores nationers ære. Alle forsøg på at binde EU-tilskud til retsstatsprincipperne er blevet afvist«, sagde han og brugte det gamle kneb fra den politiske lærebog: Den, der fortæller historien, kan gøre sig selv til vinder.

Det var det, han gjorde. Han udråbte sig selv til vinder af topmødet og erklærede, at Polen og Ungarn ved fælles hjælp havde »kæmpet« retsstatsmekanismen ud af det store budgetforlig. Retsstatsmekanismen kan koste dyrt for lande, der overtræder de grundlæggende demokratiske spilleregler, og gælder for alle EU-lande, men netop Polen og Ungarn er de to lande, der er noteret for flest overtrædelser. Hidtil havde de kunnet redde hinanden, fordi en sanktion skulle vedtages med enstemmighed, det kunne de ikke med den nye mekanisme.