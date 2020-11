Politi bruger tåregas mod demonstranter i Athen for at opløse forbudt forsamling

Adskillige demonstranter er anholdt, efter at græsk politi i dag har opløst en demonstration i hovedstaden Athens gader ved at smide tåregasgranater ind i folkemængden.

Flere hundrede borgere var samlet på trods af forsamlingsforbuddet, der har til formål at hindre spredning af coronasmitte, for at markere årsdagen for militærjuntaens hårdhændede nedkæmpelse af

demonstranter under studenteropstanden i 1973.

Det fortæller nyhedsbureauet AP.