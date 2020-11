EU's regeringer vil ikke gentage finanskrisens fejl og låner milliarder for at støtte coronaramte økonomier

EU-landene har taget spenderbukserne på for at holde økonomien kørende under coronakrisen. Det viser nye tal, som EU-Kommissionen onsdag fremlagde om landenes budgetplaner for 2021.

Under coronakrisen er EU’s gængse regler om maksimale budgetoverskridelser midlertidigt suspenderet, og det benytter medlemslandene sig af. I de 19 lande, der er medlem af eurozonen, forventer kommissionen i gennemsnit et underskud på de offentlige finanser på 8,6 procent i 2020 og 5,9 procent i 2021.

Kommissionens ledende viceformand, Valdis Dombrovskis, roser medlemslandene for at bruge så mange ressourcer på at klare sundhedskrisen og understøtte den økonomiske genrejsning.