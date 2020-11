Udsigterne er dystre, og kongeriget slår sprækker: Boris Johnson har ikke råd til et no-deal Brexit

Boris Johnson har vist sig at have en seismografisk fornemmelse for de følelser, Brexit vækker i en stor del af den britiske befolkning. Han var en dem, der havde forstået omfanget af – og dybden i – den higen efter national selvstændighed, kulturkamp og et opgør med indvandringen, der drev EU-skilsmissen igennem, vendte op og ned på britisk politik og ikke mindst installerede ham som premierminister i Downing Street 10.

Man kan derfor heller ikke blankt afvise, at EU-skilsmissen igen slår en uventet kolbøtte og triller ud over kanten som et knaldhårdt Brexit uden aftale, når forhandlingerne i denne uge går ind i sin helt afgørende fase. Måske har Boris Johnson igen opfanget noget, andre endnu ikke har opdaget.

Men både i Bruxelles og London har eksperterne svært ved at komme på argumenter for, at Boris Johnson skulle have nogen interesse i, at forhandlingerne bryder sammen uden aftale.