Deal eller no deal: Gigantisk parkeringsplads i Kent viser, hvad Brexit betyder efter nytår

Formelt forlod Storbritannien EU 31. januar 2020, men reelt er der ikke sket de store forandringer på grund af den overgangsfase, som parterne blev enige om som led i skilsmisseaftalen. Derfor kender vi endnu ikke konsekvenserne af det Brexit, som et flertal af briterne stemte for i 2016.

Lige for tiden forhandler parterne på højtryk om en handelsaftale, som kan afbøde nogle af de værste økonomiske konsekvenser ved eksempelvis at fjerne told på varehandel over Den Engelske Kanal, når overgangsfasen udløber nytårsaften. Hvis der skal være tid til at oversætte, granske og politisk godkende de over 600 sider, aftalen vil bestå af, skal man gerne blive enig inden for den næste uges tid.

Måske bliver EU og Storbritannien enige, måske gør de ikke. Men allerede nu er det muligt at give et rids over nogle af EU-skilsmissens konsekvenser. De følgende forandringer kommer nemlig uanset udfaldet af den kommende uges forhandlinger.