Amerikanske snigmord har bragt Iran tilbage i førerposition

17 år efter invasionen af Irak er det ikke blevet lettere at være dansk soldat i Irak. Efter sejren over Islamisk Stat, har regeringen i Bagdad langtfra kontrol over det krigshærgede land.

Rivalisering mellem shia- og sunnimuslimer samt kurdere som den tredje part trækker et dybt spor gennem mange politiske, økonomiske og militære konflikter, som den dansk ledede Nato-rådgivningsmission nu møder.

Donald Trump har besluttet at trække 500 af de 2.500 amerikanske soldater hjem inden jul. Også under den kommende amerikanske præsident, Joe Biden, vil USA sigte mod at gøre det amerikanske fodaftryk i landet mindre. Samtidig er den anden store spiller i Irak, Iran, tilbage i en stærk position i irakisk politik og spillet om sikkerhedssituationen.