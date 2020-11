Hongkongs mest kendte demokratiforkÃ¦mper varetÃ¦gtsfÃ¦ngslet

Demokratibevægelsen i Hongkong led endnu et alvorligt nederlag, da en domstol mandag varetægtsfængslede Hongkongs mest kendte demokratiforkæmper, Joshua Wong, sammen med de to andre fremtrædende aktivister, Agnes Chow og Ivan Lam.

Ifølge netmediet Hong Kong Free Press vil domstolen næste onsdag afgøre, om de skal idømmes fængselsstraffe.

De tre aktivister er tiltalt for at have organiseret, deltaget og opfordret andre til at deltage i en demonstration 21. juni sidste år foran Hongkongs politihovedkvarter, som ifølge myndighederne var ulovlig.