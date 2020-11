Franske frøædere siger trist farvel til deres britiske plageånder

Flere hundrede franske og udenlandske journalister ventede andægtigt under de forgyldte lofter i Élysée-palæets store sal 14. januar 1963. Forventningerne var høje. Ikke alene var republikkens præsident, Charles de Gaulle, kendt for at gøre sine pressekonferencer til rene shows med replikker, der siden er blevet kult, men et af temaerne for pressekonferencen var spørgsmålet om Storbritanniens optagelse i De Europæiske Fællesskaber (EF) – forløberen for EU.

Le Général, som franskmændene kaldte deres præsident, levede op til forventningerne. Han konstaterede, at briterne »stillede deres egne betingelser« for at træde ind i det europæiske fællesskab.

»Det skaber uden tvivl store problemer for de seks lande (de seks EF-lande, red.) og Storbritannien selv«, sagde han og slukkede dermed briternes forhåbninger.