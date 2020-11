Covid-pas: Virksomheder vil vide, om de må kræve, at deres kunder og medarbejdere er vaccineret

For få dage siden fik danske arbejdsgivere ved lov ret til i yderste konsekvens at kræve, at ansatte bliver testet, før de møder på arbejde. Nu vil Dansk Industri have svar på, om arbejdsgivere på samme måde vil kunne kræve, at både ansatte og kunder er blevet vaccineret, når vacciner mod corona om kort tid ventes at være klar til brug.

Spørgsmålet er højaktuelt i flybranchen, hvor det australske flyselskab Qantas som det første har annonceret, at udenlandske rejsende i fremtiden skal kunne dokumentere, at de er vaccineret mod covid-19. Det spørgsmål kommer rejsebranchen i hele verden til at forholde sig til meget snart – og derfor må politikerne på Christiansborg og i Bruxelles hurtigst muligt afklare den gældende retstilstand, lyder opfordringen fra Dansk Industri (DI).

»Lovgrundlaget bør blive skabt klart og tydeligt, så alle, uanset om man er kunde eller medarbejder, ved, hvad man har at forholde sig til«, siger underdirektør Kim Haggren fra DI: