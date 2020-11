120 meter høj og 5.000 tons tung: Kæmperaketten 'Starship' skal indfri Elon Musks hede drøm

Elon Musk er mest er kendt for sine Tesla-biler, med hvilke han vil afvænne verden fra fossile brændstoffer. Hans virkelige livsprojekt er imidlertid endnu mere storstilet, nemlig at sikre menneskets eksistens i fremtiden. Hvordan? Ved at muliggøre vores overlevelse på en anden planet, såfremt Jordens civilisation skulle gå under. Kan vi skabe en storby på Mars, mener Musk, vil menneskeheden – billedligt talt – ikke længere have alle æg i én kurv.

Der er mange udfordringer ved at etablere en by på Mars. Først og fremmest rejsen dertil, og det var den udfordring, Musk kastede sig over, da han for 18 år siden grundlagde virksomheden SpaceX; navnet er en forkortelse for Space eXploration. Siden 2002 er SpaceX, med topmoderne raketter, vokset til en magtfaktor i rumfarten. Det er SpaceX, der efter planen i næste uge opsender amerikanske astronauter til rumstationen ISS.

Musk har imidlertid sigtekornet indstillet på højere mål end blot kredsløb om Jorden. SpaceX’ nye Mars-rumskib, benævnt ’Starship’, er derfor – med Musk som chefingeniør – under hastig konstruktion i Boca Chica, Texas, et afsides marskområde lidt nord for Rio Grande-floden og grænsen til Mexico. Utroligt nok foregår meget af byggeriet under åben himmel og i store, midlertidige telte. Blandt svejserobotter, teleskoplifte, gaffeltrucks og arbejdere i sikkerhedsveste vokser enorme raketter nu frem. Første flyvning, til beskedne 15 kilometers højde, skal finde sted i den kommende uge. Næste år satser man på, at ’Starship’ vil nå ud i rummet.