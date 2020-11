Venstre vil overlade det til Storbritannien at hjælpe Hongkong

I Folketinget er der udbredt en sjælden enighed blandt oppositionspartier både til højre og venstre om, at Danmark skal gøre mere for at hjælpe demokratiaktivister fra Hongkong med at kunne søge tilflugt i EU.

Men det største oppositionsparti i Danmark, Venstre, er ikke en del af dette kor. Partiet afviser, at det er Danmarks opgave at tage imod demokratiaktivister.

»Jeg vil hellere have, at vi bakker Storbritannien op. Jeg mener ikke, at vi skal gøre noget«, siger Venstres udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen.