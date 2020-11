EU's sparebande var ved at ende som bænkevarmere. Nu er de en magtfaktor

Det var engang så let. Der var tre store lande i EU, Tyskland, Frankrig og Storbritannien, det var dem, der bestemte og selvom de små og mellemstore lande ofte var irriterede over det, kunne de altid stå i ly af et af dem.

Så når det under de nattelange tovtrækkerier om budgettet var lykkedes Frankrig at overbevise tyskerne om, at nu skulle der altså flere penge på bordet, mens landene i både syd og øst heppede på, var det briterne, der trådte på bremsen og råbe »aldrig i livet!«, mens lande som Danmark, Sverige og Holland åndede lettet op. Nu kunne de, med briterne som rambuk, etablere et blokerende mindretal - eller i hvert fald true med det. Sådan et skal der stå fire lande bag og et af de store skal være med, for der skal også være 35 procent af EU’s borgere bag.

Det var dengang og det er selvfølgelig hårdt skåret, men det var i store træk sådan de interne alliancer faldt i EU indtil briterne stemte sig ud i juni 2016 og forlod EU i januar i år. Hvis nogen dengang skulle bryde den fransk-tyske akse, var det briterne. Ingen andre kunne. Nu er de væk og i disse dage forhandles der intenst i London om en handelsaftale efter bruddet. Der er skitser til kompromis på de store knaster: Fair konkurrence, hvis briterne skal have adgang til EU’s indre marked og fiskeriet, hvor EU-fiskerne gerne vil kunne fortsætte med at fiske i britisk farvand.