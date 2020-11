Lukasjenko vil trække sig efter ny forfatning

Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, vil forlade sin post, når der er vedtaget en ny forfatning i landet. Det siger han til det nationale nyhedsbureau Belta ifølge Reuters.

»Jeg vil ikke arbejde som præsident med jer under en ny forfatning«, siger Lukasjenko.

Det er uklart, hvornår der vil være en ny forfatning på plads, men Lukasjenko mener, at der er behov for ændringer af forfatning og justeringer af præsidentens magt.

Oppositionen er dog ikke sikre på, at man kan tage Lukasjenkos ord for gode vare.

»Det er bullshit«, siger oppositionsleder Svetlana Tikhanovskajas politiske rådgiver Franak Viacorka til Politiken.

»Det er bare en gentagelse af det vi allerede har hørt fra ham før. Vi køber den simpelthen ikke«.

Både han og resten af oppositionen er overbeviste om, at de er på rette spor.

»Vi agter at fortsætte med vores fredelige demonstrationer. Vi har OSCE på vores side. Det eneste vi vil have, er et nyt og frit valg. Det synes vi ikke er for meget at forlange«, siger Franak Viacorka.

»Han køber tid«

Han peger på, at Lukasjenko blot forsøger at købe sig selv mere tid, og han opfordrer derfor fortsat resten af verden til at fastholde deres sanktioner.

»Alt hvad der kan hjælpe med at isolere Lukasjenko, er et skridt på vores vej mod sejr«, siger han.

Lukasjenko blev tilbage i august udråbt som vinder af det hviderussiske præsidentvalg, men resultatet er ikke blevet anerkendt af store dele af det internationale samfund – herunder EU og USA.

Ved valget, som var Lukasjenkos femte i træk, blev der ifølge blandt andre OSCE fusket med valgresultatet. Lukasjenko har været præsident i Hviderusland siden 1994, hvor det første valg efter løsrivelsen fra Sovjetunionen i 1991 blev holdt. Ingen af valgene i landet har ifølge valgobservatører været frie.

Tusindvis af hviderussere på gaden

Det har fået flere hundredetusinde hviderussere til at gå på gaden i protest mod manden, som i folkemunde bliver kaldt »Europas sidste diktator«.

Præsidentens modstandere har krævet, at han overlader magten til oppositionsleder Svetlana Tikhanovskaja. Hun stillede også op ved præsidentvalget 9. august i år, men er efter valget flygtet til Litauen.

De hviderussiske myndigheder har igen og igen svaret tilbage mod demonstranter med tilbageholdelser og anholdelser.

Vold, voldtægter og tortur er af flere menneskerettighedsorganisationer blevet bekræftet. Herunder EU’s OSCE. Lukasjenkos politistyrker har siden valget nådesløst slået demonstrationerne ned med magt.

