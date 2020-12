Hun er den prominente fange, der udgør en »fare for statens sikkerhed«. Nu fortæller Maria med den røde læbestift, hvorfor hun ikke føler sig sikker i fængslet

Det tager adskillige forsøg og flere uger, før Maria Kolesnikova kan sende sine svar fra fængslet i Minsk.

Der har hun, en af de tre kvindelige ledere af den hviderussiske opposition, siddet siden begyndelsen af september, fordi hun nægtede at forlade sit hjemland.

Mod sin vilje blev hun af diktatoren Aleksandr Lukasjenkos sikkerhedsfolk ført til en grænseovergang til nabolandet Ukraine, hvor det var meningen, hun skulle forlade Hviderusland. Men Kolesnikova rev sit pas i stykker, og sikkerhedsfolkene måtte tage hende med tilbage. Hun anklagede senere sikkerhedsfolkene for bortførelse, frihedsberøvelse og for at have fremsat dødstrusler – et modigt skridt, som kun få hviderussere ville turde tage.