Hongkongs mest fremtrædende demokratiforkæmper idømt over et års fængsel

Hongkongs mest kendte demokratiforkæmper, Joshua Wong, blev onsdag sammen med to andre fremtrædende aktivister, Agnes Chow og Ivan Lam, idømt henholdsvis 13,5, 10 og 7 måneders fængsel.

Dommene er et af de hidtil klareste eksempler på, hvordan det kinesiske styre er ved at tage fuld kontrol over Hongkong, der indtil for blot et par år siden var kendt som det eneste sted i Kina, hvor der stadig herskede en relativ udstrakt grad af ytringsfrihed og andre basale frihedsværdier.

Joshua Wong og de to andre aktivister var tiltalt for at have organiseret, deltaget og opfordret andre til at deltage i en demonstration 21. juni sidste år foran Hongkongs politihovedkvarter, som ifølge myndighederne var ulovlig.