Danmarks Nationalbank ufrivillig part i mystisk sag om hvidvaskning af trecifret milliardbeløb med tråde til den italienske mafia

Et beløb på 36 milliarder euro – næsten 270 milliarder kroner – i kontanter. Det er, hvad en italiensk finansmand og entreprenør med forbindelser til mafiaen for tre år siden påstod at have stående på en konto i Danmarks Nationalbank.

Det fremgår af en 537 sider lang politirapport, som Politiken er i besiddelse af. Rapporten blev i sidste uge overdraget til den særlige anti-mafia-anklagemyndighed i Reggio Calabria, som er hovedprovinsen i den sydlige region Calabrien, hvor ‘Ndrangheta-mafiaens magtfulde klaner huserer. Rapporten er resultatet af en efterforskning foretaget af italiensk politi i 2017 og 2018 og er del af en større sag kaldet ’Eyphemos’, mod nogle af de stærkeste mafiaklaner i Calabrien.

Politirapporten indeholder dokumenter, opsnappet fra de mistænkte, som skulle bevise eksistensen af milliardkontoen i Nationalbanken. Men dokumenterne er falske, kontoen eksisterer ikke, og de to navne, der i dokumenterne er angivet som ejere, har ikke og har aldrig haft konto i Danmarks Nationalbank, oplyser Nationalbanken, efter at have set dele af dokumentationen.