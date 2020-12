Ung brite: Nu taler jeg ikke med min familie om Brexit mere

Mens store dele af Europa i dag taler om briternes farvel til EU, er der blevet stille om emnet ved middagsbordet i Jennifer Dathans familie i London.

Det har der været i noget tid nu. Diskussionerne om afstemningen, som sendte Storbritannien ud af det europæiske fællesskab i juni 2016, sled så meget på familiebåndene, at den nu 27-årige ph.d-studerende valgte at holde op med at tale om det med sine tre brødre og sine forældre. Alle fem stemte for at forlade EU. Jennifer stemte for at blive.

»Jeg har været god til at starte diskussioner før, men nu er jeg nok mere tilhænger af mottoet om, at man skal holde sig fra at tale politik ved middagsbordet. Mit forhold til min familie har ændret sig, så jeg ikke længere siger det, jeg tænker, når jeg er sammen med dem«, siger hun.