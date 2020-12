Tidligere dansk elitesoldat efter australsk skandale: »Det her er et wakeupcall«

7. december: Det kostede liv at danse om juletræet i 1918 7. december: Det kostede liv at danse om juletræet i 1918

Danmark var i 1918 ramt af den spanske syge. Epidemiens første to bølger havde skyllet ind over landet. Så da julen nærmede sig, trængte mange til et lyspunkt i mørket. Men danskerne betalte en høj pris for julefejringen.