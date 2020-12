Biden er glad for sejren over Trump: »Men der var ikke noget jubeløjeblik«

Den kommende præsident i USA, Joe Biden, var i godt humør, da jeg talte i telefon med ham en times tid tirsdag aften – han var i Delaware, mens jeg var i Maryland. Han undskyldte dog for, at han var forsinket. Han havde fulgt med i nyhedshistorien om, at justitsminister William Barr netop havde meddelt, at hans ministerium ikke havde konstateret svindel i noget nævneværdigt omfang, der kunne have påvirket resultatet af præsidentvalget. Der er ikke mere at rafle om.

Joe Biden sagde i spøg, at Barr lige havde ringet til ham »for at spørge, om jeg kunne få ham ind i et vidnebeskyttelsesprogram, fordi han havde støttet mig«.

Med tanke på den syndflod af misvisende påstande om valgresultatet, som Trump og hans folk har fremsat, havde den nyvalgte præsident ret til at få sig et grin på deres bekostning. Men ellers var han fuldstændig seriøs.