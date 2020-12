Mafiaen misbrugte Danmarks Nationalbank: Sådan talte de sammen

I en rapport fra februar 2018 til det italienske statsadvokatur i Reggio Calabria i den italienske region Calabrien redegør en særlig enhed i politiet, som beskæftiger sig med organiseret kriminalitet, for en undersøgelse, man er i gang med. Enheden efterforsker et større sagskompleks, der har med den lokale mafia, ’ndraghetaen, at gøre. Rapporten bringer udskrifter af aflytninger – både telefonaflytninger, overvågning af internettrafik og fysiske aflytninger - med navngivne personer, som tilsyneladende arbejder på at flytte meget store pengesummer fra konti i Danmarks Nationalbank til andre banker.

I en note i den 537 sider lange politirapport konstater efterforskerne 6. juli 2017 bl.a.: »Det skal fremhæves, at der, hvor Roberto ... (efternavnet er redaktionen bekendt, red) taler om 36 milliarder ’cash’, henviser han til et fondsbevis på 36 milliarder (dollar, red.) indestående i Danmarks Nationalbank«. Derefter bringes der et screenshot af et såkaldt certifikat på det pågældende fondsbevis.

Både før og efter denne konstatering er der foretaget en række aflytninger med nogle af sagens implicerede.