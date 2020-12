73-årig avisejer i Hongkong anholdt for at bryde sin lejekontrakt

Iført håndjern blev den 73-årige Kina-kritiker og finansmagnat, Jimmy Lai, onsdag lokal tid bragt for en dommer i Hongkong.

Det beretter flere medier, herunder BBC og The Washington Post. Lai er anklaget for svindel og er blevet nægtet kaution frem mod retssagen i april 2021.

Det sker dagen efter, at tre prominente demokratiforkæmpere blev fængslet, heriblandt Joshua Wong, der fik 13,5 måneders fængsel for at have organiseret, deltaget og opfordret andre til at deltage i en demonstration 21. juni sidste år foran Hongkongs politihovedkvarter.