Medier i Hongkong formoder, at Ted Hui tager videre til Storbritannien

Demokratiforkæmperen Ted Hui har de seneste par døgn ikke kun trukket store overskrifter i Danmark, men også i Hongkong.

Stort set ingen medier i Hongkong tror på, at han vil rejse tilbage til Hongkong, når hans besøg i Danmark formelt slutter i morgen.

Ted Hui er medlem af parlamentet i Hongkong og samtidig en omstridt demokratiforkæmper. I sidste måned blev han arresteret og anklaget for en stribe lovovertrædelser. Han blev løsladt på kaution, men risikerer at blive idømt en straf på flere års fængsel. Det lykkedes ham kun i mandags at flyve ud af Hongkong, fordi de to folketingspolitikere Katarina Ammitzbøll og Uffe Elbæk fra henholdsvis de konservative og frie grønne havde hjulpet ham ved at sende en officiel invitation til et besøg i Danmark og sammenstrikket et falsk mødeprogram.