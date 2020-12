Dagbog fra Minsk: Hviderusserne skal overvinde deres frygt, så vi langt om længe kan opnå frihed

Hvis nogen spurgte mig: »Hvis din virkelighed havde en smag, hvad ville den så smage af?«, ville jeg nok give dem dette svar, fordi det rummer al den absurditet, jeg føler: »Telefon-is med kyllingeovertræk«.

Svaret er inspireret af Neil Gaimans ’Delirium’ fra hans drømmesaga ’The Sandman’. Men hvorfor kylling og telefon, spørger du? Det lyder så absurd, at man kan få lyst til at prøvesmage den af ren og skær, næsten makaber, nysgerrighed. Eller for at vinde et væddemål. Men det vigtigste er, at det er svært at tro på, at sådan en smagsvariant eksisterer. Men det gør den, og den har endda et navn: Hviderusland.

Jeg har boet længe nok i Hviderusland til, at jeg gerne vil forlade landet. Hver gang jeg er kommet hjem fra udlandet, har jeg forsøgt at gætte på, hvor længe jeg vil kunne holde inspirationen, gejsten og alt er muligt-attituden ved lige. De stenansigter, man møder i lufthavnens paskontrol, har altid føltes som en vaccine, der er beregnet til at få folk til at skille sig af med den slags indfald og illusioner. Undertiden jokede mine venner og jeg med, at regeringen fylder luften med noget stads, der skal fratage folk lysten til at stræbe efter succes.