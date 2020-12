Jeppe Kofod er blevet fanget i sin egen værdikrig

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) blev fanget af sin egen selverklærede værdikrig, da den fremtrædende Hongkong-demokatiforkæmper Ted Hui pludselig landede i København tirsdag. For efter at have bebudet, at han vil stille sig i spidsen for en ny værdibaseret udenrigspolitik, har Kofod skabt nogle forventninger til sin ageren ved den slags lejligheder, som det imidlertid kan koste dyrt at leve op til. Det ved ministeren godt, så han fik pludselig travlt med at sænke profilen.

Men inden vi vender tilbage til det, der har potentiale til at udvikle sig til et mindre udenrigspolitisk drama, så lad os gå lidt tilbage i tiden. Mere præcist til begyndelsen af september, da Jeppe Kofod selv lagde brædder ud til det dilemma, der nu har indhentet ham.

Det skete, da han i blandt andet Danmarks Radio bebudede, at han nu ville stille sig i spidsen for en udenrigspolitik, der bygger på særlige socialdemokratiske værdier. Eller som det hed i Danmarks Radios udlægning om formiddagen 8. september: »Et helt nyt fokus. Det er, hvad der er på vej i den danske udenrigs- og sikkerhedspolitik. For den skal i langt højere grad bygge på værdier som demokrati, menneskerettigheder og lighed i stedet for eksempelvis økonomiske interesser. Sådan lyder meldingen i hvert fald fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S)«.