Omstridt demokratiforkæmper vil ikke søge asyl i Danmark og tager i morgen videre til Storbritannien

Da demokratiforkæmperen Ted Hui i tirsdags landede i København, var det som led i en flugtplan, der skulle redde ham fra fængsel i Hongkong.

Siden sin ankomst til Danmark er han gledet uden om alle spørgsmål om sin fremtid, men over for Politiken meddeler Ted Hui, at han fredag agter at rejse fra Danmark til Storbritannien, hvor han vil opholde sig i hvert fald midlertidigt. Hvad som derefter skal ske, er usikkert, men hans håb er, at han en dag kan vende tilbage til Hongkong.

»Min personlige overbevisning er, at mit eksil ikke skal være en udvandring. Mit eneste hjem er Hongkong, hvilket er årsagen til, at jeg ikke vil søge om asyl i noget land«, skriver han i en besked til Politiken og fortsætter: