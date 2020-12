Udlandsredaktøren: Derfor bringer vi Marias dagbog fra Hviderusland

Jeg tøvede med at dele denne dagbog med dig«, skriver Maria L. i sin første dagbog fra Minsk her på siden. Og så giver hun selv svaret på, hvorfor hun har trodset sin frygt for at blive opdaget og alligevel gør det: »I dag skal alle hviderussere overvinde deres frygt for at blive straffet for at stå fast på deres menneskerettigheder«.

Dagbogsskribenten, Maria L., er en kvinde i 30’erne. Hun er iværksætter og bor et sted i Hvideruslands hovedstad, Minsk.

Navnet er opdigtet. Det rummer for så vidt sin egen pointe: Hun er bange for at blive opdaget. Bare det at afsløre hendes alder har vakt hendes bekymring, for det hviderussiske regime jager sine modstandere, som rovdyr jager vildt.