Ungarn og Polen er de to lande, EU ikke kan nå

Selv ordet ’ligestilling’ kan få et land som Polen til at gå helt i baglås og kræve det fjernet.

Det skete forleden, da EU-landenes ambassadører skulle lægge sidste hånd på en udtalelse om det fremtidige forhold mellem EU og USA, når Joe Biden tiltræder som præsident. En udtalelse om at vende tilbage til en multilateral verden, en udtalelse om igen at have samhandel og ikke handelskrig og en udtalelse om de fælles værdier, der forener tværs over Atlanten.

Her stod ordet ligestilling. I EU-lingo et selvfølgeligt begreb, men helt uantageligt for det katolske Polen, hvor familien og de gammeldags kønsroller stadig er i høj kurs. Det sagde de dog ikke, de sagde bare, at det »var for svært at oversætte til polsk«, som en EU-diplomat forklarede.